Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi a fost furios la adresa lui Ianis Hagi la conferinta de presa pe care a sustinut-o inaintea partidei cu Austria. Selectionerul l-a atacat frontal pe starul lui Rangers, cel care i-a criticat tactica dupa esecul cu Norvegia, 0-4. Radoi i-a transmis lui Ianis ca va fi nevoit sa isi probeze…

- Conform datelor InStat, Romania a fost surclasata de Norvegia la marea majoritate a indicatorilor de joc, fiind superioara doar la procentul paselor reușite, dar ale noastre au fost mai mult in propria jumatate. Dincolo de scor, de imaginea deplorabila, jenanta, o definiție a neputinței generale și…

- Ianis Hagi a avut cateva zile de coșmar pana acum la echipa naționala. A avut prestații modeste in partidele cu Islanda și Norvegia, ba chiar a avut și o declarație dura la adresa lui Mirel Radoi. Selecționerul l-a folosit destul de puțin in cele doua meciuri. A intrat in partea a doua in Islanda, iar…

- Ianis Hagi a ieșit in fața dupa umilința pe care naționala Romaniei a suferit-o in Norvegia, scor 0-4. Recunoscut pentru declarațiile echilibrate, starul lui Rangers a lansat o ofensiva neașteptata. A pus mai multa presiune pe Mirel Radoi decat a pus pe fundașii nordici in partida de la Oslo. Ianis…

- UPDATE, ora 18:04 / Avem echipele de start. Mirel Radoi a facut multe schimbari si mizeaza pe Ianis Hagi din primul minut. Dupa dezamagirea din Islanda, Romania merge in Norvegia pentru a incerca sa mai repare la capitolul imagine. A fost 1-2 la Reykjavik, rezultat care inseamna și ratarea ultimei șanse…

- Jucatorul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Ianis Hagi, a afirmat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca selectionata pregatita de Mirel Radoi a inceput bine Liga Natiunilor si ca intentioneaza sa ramana pe primul loc in clasament si dupa meciul de duminica, cu Norvegia. "Vrem sa avem constanta…

- Mirel Radoi, alaturi de Ianis Hagi, a prefațat meciul cu Norvegia, din Liga Națiunilor, și a anunțat ca are de gand sa faca mai multe schimbari in echipa de start. Norvegia – Romania, in Liga Națiunilor, se joaca duminica, de la 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- ​​Ploaia care cade continuu de ceva vreme la Oslo si prognoza care indica aceleasi conditii meteo pâna mâine în jurul prânzului au determinat o reactie din partea gazdelor norvegiene cu privire la partida Norvegia vs România programata mâine la ora 19:00, informeaza…