Stiri pe aceeasi tema

- Descalzi a subliniat ca UE importa aproape toate gazele naturale si cea mai mare parte a petrolului de care are nevoie, fiind dependenta de livrarile straine. ”Europa are nevoie de ceea ce nu are astazi, un plan energetic structurat si pe termen lung”, a spus Descalzi intr-un interviu publicat sambata.…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica, a transmis joi, 23 septembrie, pe pagina sa de Facebook, ca o serie de e-mailuri care pretind a fi transmise clientilor de Banca Transilvania au fost reclamate recent de catre utilizatorii de internet."Verificati cu atentie…

- Spania a cerut luni Comisiei Europene sa puna la punct orientari pentru a ajuta statele membre sa reactioneze in mod adecvat la cresterea preturilor la electricitate fara a incalca regulile blocului comunitar si, de asemenea, a sugerat ca este nevoie de masuri pentru a limita speculatiile pe piata…

- Autoritațile americane au anuntat joi, 2 septembrie, ca racheta SpaceShipTwo a Virgin Galactic nu poate zbura pana la finalizarea unei investigatii privind devierea traiectoriei la coborare la zborul din 11 iulie, transmite Reuters.Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) a anuntat miercuri…

- O declarație de venituri depusa in Statele Unite, ca parte dintr-un litigiu comercial, ofera o imagine a puterii financiare a gigantului tech Google.Magazinul de aplicatii mobile al Google a generat venituri de 11,2 miliarde de dolari in 2019, potrivit unei declaratii depusa la autoritatile…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat marti deblocarea a 500 de milioane de euro pentru ajutoare de urgenta si reconstructie in regiunile afectate de incendii cu o amploare fara precedent si care continua sa devasteze o parte a tarii, relateaza AFP. Confruntat cu furia locuitorilor…

- Biblioteca Centrala Universitara "Carol I" (BCU) a devenit prima biblioteca din tara care accepta plati online, a anuntat, marti, 3 august, Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei. Totodata, in curs de inregistrare in platforma este si Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca.…

- Bitcoin a scazut marti la cel mai redus din ultima luna, sub pragul de 30.000 de dolari pe unitate, in conditiile in care autoritatile de reglementare continua sa ceara inasprirea reglelementarilor pentru criptomonede, transmite Reuters. Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a coborat cu…