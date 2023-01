Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai inalt oficial instalat de Moscova in regiunea ucraineana Zaporojie a declarat vineri, 23 decembrie, ca bombardamentele asupra centralei nucleare controlate de ruși din aceasta regiune ”aproape au incetat”, informeaza Reuters . Guvernatorul regional instalat de Rusia, Evgheni Balitski, a declarat…

- Spinu a spus ca comapnia de stat Energocom va cumpara suficienta energie electrica de la Cuciurgan, cea mai mare centrala electrica a țarii, pentru a acoperi toate nevoile Moldovei pentru luna decembrie, atunci cand sunt combinate cu importurile existente din Romania, relateaza Reuters . Centrala, situata…

- Centrala nucleara Zaporojie (sudul Ucrainei) ramane sub controlul Rusiei, a declarat luni administratia instalata de Moscova in orasul ocupat Enerhodar unde se afla uzina, dupa ce un inalt oficial ucrainean sugerase in urma cu o zi ca ar exista semne ca fortele ruse s-ar pregati sa plece de aici, potrivit…

- Vineri, cancelarul Olaf Scholz a declarat ca prioritatea Germaniei in ajutorul pe care il acorda Ucrainei ar trebui sa vizeze sprijinirea apararii de raidurile aeriene rusesti asupra oraselor sale si reconstructia infrastructurii, informeaza Reuters . Intr-un interviu acordat retelei editoriale RND,…

- Un tribunal rus a amendat marti compania Wikimedia Foundation, care include enciclopedia online Wikipedia, cu 2 milioane de ruble (32.600 de dolari) din cauza unor articole legate de razboiul din Ucraina, a declarat pentru Reuters seful fundatiei din Rusia. Stanislav Kozlovski a spus ca pedeapsa a fost…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat luni ca va investi pana la 3 miliarde de euro in Ucraina in perioada 2022 și 2023 pentru a contribui la consolidarea companiilor și a economiei țarii devastata de razboi, scrie Reuters. Creditorul a declarat ca a angajat peste 1…

- Joi, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz a condamnat atacurile rusesti cu drona asupra tintelor civile din Ucraina si a spus ca ”astfel de tactici ale pamantului parjolit nu vor ajuta Rusia sa castige razboiul”, relateaza DPA, Reuters si Agerpres . Intr-un discurs sustinut in parlamentul german inaintea…

- Kremlinul a anuntat luni ca presedintele rus Vladimir Putin se va intalni marti la Sankt Petersburg cu directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, transmit Reuters si AFP. AIEA face de cateva luni presiuni asupra Kievului si Moscovei sa accepte crearea…