- Un convoi umanitar, insoțit de parlamentari și consilieri județeni ai PSD Suceava, a ajuns ieri la o parte dintre oamenii din Ucraina care s-au refugiat in Herța, in apropiere de frontiera cu Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Intrebat la Digi24, marti seara, daca in Romania nu s-ar putea plafona preturile, asa cum s-a intamplat in Ungaria, Adrian Chesnoiu a explicat ca in tara vecina s-a luat aceasta decizie din cauza campaniei electorale si a alegerilor care vor avea loc in 3 aprilie. ”Modelul Ungaria nu poate fi aplicat…

- Romania produce suficient pentru toti consumatorii si nu exista in prezent niciun pericol ca vreun roman sa sufere de foame sau sa nu gaseasca in magazine ceea ce ii este necesar, chiar daca in aceasta perioada pot aparea anumite sincope in aprovizionare, afirma presedintele Asociatiei Fermierilor din…

- Care este motivul pentru care se scumpesc gazele in Europa in timpul razboiului? Prețurile lor explodeaza in unele țari. In timpul acesta, președintele rus a declarat ca iși menține exporturile energice in pofida conflictului din Ucraina și a sacțiunilor primite din Occident. De asemenea, președintele…

- Romania are suficiente stocuri de alimente și produse neperisabile, a comunicat, sambata, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Precizarile lui Dan Carbunaru vin dupa ce pe rețelele de socializare au aparut imagini cu persoane care cumpara baxuri intregi de ulei. „Romania are suficiente…

- Romania are suficiente stocuri de alimente și produse neperisabile, a comunicat, sambata, purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, dupa ce pe rețelele de socializare au aparut imagini cu persoane care cumpara baxuri intregi de ulei. „Romania are suficiente stocuri de alimente și produse neperisabile.…

- “Romania are suficiente stocuri de alimente si produse neperisabile. Autoritatile sunt in contact permanent cu retailerii”, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. El a dat asigurari ca exista suficienta marfa in depozite si magazine. Precizarile vin pe fondul informatiilor privind…

- In aceasta seara, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a ajutat transferarea de alimente și bunuri pentru cetațenii ucraineni care așteapta sa intre in Romania, dar și celor care s-au refugiat in regiunea Cernauți. Gheorghe Flutur a spus ca aceasta a fost o inițiativa convenita…