- Gazele se scumpesc cu inca 5,85% incepand cu 1 august, potrivit unei decizii a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) . Deja pretul gazelor mai crescuse de inca doua ori, doar in acest an. In Romania, pretul gazului pentru consumatorii casnici este, inca, reglementat.…

- Pretul gazelor naturale pentru clientii casnici va creste, incepand cu data de 1 august 2018, cu 5,83%, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei printr-un comunicat remis joi AGERPRES. "Avand in vedere solicitarile furnizorilor de gaze naturale si in urma analizei minutioase…

- Consumatorii casnici de energie electrica isi pot schimba furnizorul cu altul care le ofera un pret mai mic, fara a iesi insa din piata reglementata, se arata intr-un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), remis presei. Oficialii ANRE menţionează că,…