Stiri pe aceeasi tema

- Gazele sunt cele care s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, avand in vedere o crestere a pretului cu 89,5% in luna iunie a acestui an fata de iunie 2021, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).Pe urmatorul loc dupa gaze, in topul scumpirilor nealimentare sunt…

- Preturile de consum in luna iunie 2022 comparativ cu luna mai 2022 au crescut cu 0,8%, iar rata anuala a inflatiei in luna iunie a fost 15,1%, fata de iunie 2021, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

- Institutul National de Statistica a publicat cele mai recente date cu privire la scumpirile din ultimul an, iar cifrele arata sumbru. Potrivit sursei citate, gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 89,5% in luna iunie a acestui an fata de…

- Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 89,5% in luna iunie a acestui an fata de iunie 2021, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica.

- Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 89,5% in luna iunie a acestui an fata de iunie 2021, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica. In topul marfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari cresteri de…

- ■ Institutul National de Statistica a anuntat o inflatie de 13,8% ■ gazele, cartofii, energia electrica sau uleiul, s-au scumpit cu mai bine de 30 de procente ■ nici un produs nu s-a ieftinit ■ doar pretul biletelor de tren a ramas neschimbat ■ Institutul National de Statistica a transmis cifre mai…

- Institutul National de Statistica a publicat miercuri date referitoare la scumpirea din ultimul an a gazelor naturale, a cartofilor și a uleiului comestibil. Preturile la gaze naturale au urcat cu 85,27%, la cartofi cu 41,84% si la uleiul comestibil cu 38,19%. Rata anuala a inflației a urcat la 13,76%.

- Gazele naturale, combustibilii, cartofii si uleiul s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la energia electrica, pentru care au fost luate in considerare prevederile OUG nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie…