Gazele s-au scumpit cu 60% în Europa, în două zile Prețurile la gaze naturale au atins, miercuri, noi recorduri istorice pe piata de referinta din Europa, fiind inregistrat un avans de 60%, in ultimele doua zile, pe masura ce impactul majorarii costurilor la energie s-a rasfrant asupra pietelor de actiuni si obligatiuni, iar oficialii UE au tras un semnal de alarma, transmite Bloomberg.In Olanda, cotatiile pentru gazele naturale cu livrare in luna urmatoare s-au majorat la hub-ul TTF (Title Transfer Facility) cu pana la 40%, la un nivel record de 162,12 euro pentru 1 MWh, dupa ce cu o zi inainte ședința se incheia cu o crestere de 20%.“Cresterea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cotatiile la gaze naturale au atins miercuri noi recorduri istorice pe piata de referinta din Europa, ceea ce duce cresterile cumulate inregistrate in ultimele doua zile la 60-, pe masura ce impactul majorarii costurilor la energie s-a rasfrant asupra pietelor de actiuni si obligatiuni, iar oficialii…

- Cotatiile la gaze naturale au atins miercuri noi recorduri istorice pe piata de referinta din Europa, ceea ce duce cresterile cumulate inregistrate in ultimele doua zile la 60%, pe masura ce impactul majorarii costurilor la energie s-a rasfrant asupra pietelor de actiuni si obligatiuni, iar oficialii…

- Romania și alte patru țari cer Uniunii Europene o abordare comuna asupra creșterii prețurilor la energie Romania și alte patru țari cer Uniunii Europene o abordare comuna asupra creșterii prețurilor la energie Franta, Grecia, Republica Ceha, Spania si Romania susțin ca in Europa trebuie adoptata o „abordare…

- Preturile gazelor din Uniunea Europeana au atins cifre record vineri, deoarece principalul furnizor de gaz al blocului, Rusia, a tinut sub control livrarile, semnaland presiuni suplimentare ale preturilor asupra consumatorilor europeni, odata cu apropierea sezonului de incalzire de iarna. “Ceea ce vedem…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, susține ca așa-numitul certificat verde practic „nu mai exista” in Romania din cauza faptului ca persoanele testate pentru SARS-CoV-2 nu au aceleași drepturi de acces precum cele care s-au vaccinat impotriva COVID-19. Ea spune ca eliminarea posibilitații de testare…

- Delegatia PSD din Parlamentul European a solicitat dezbatere prioritara, cu rezolutie, in cadrul sesiunii plenare din luna octombrie, in legatura cu cresterea preturilor la energie, o problema „majora” existenta la nivelul Uniunii Europene. „Eurodeputatii PSD au pus accent pe necesitatea unui plan european…

- Comisia Europeana va crea un set de masuri pe care statele membre le vor putea lua pentru a contracara cresterea preturilor energiei fara sa incalce regulile blocului comunitar, a anuntat miercuri Executivul UE, in conditiile in care consumatorii se confrunta cu cresteri puternice ale facturilor…

- Preturile energiei au crescut puternic in Europa, de peste trei ori in Spania si alte tari, productia scazuta de energie regenerabila si preturile mai mari ale carbonului in UE. Comisarul pentru energie Kadri Simson a spus ca Bruxelles-ul va crea recomandari pentru a ajuta tarile sa ia masuri fata de…