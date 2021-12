Stiri pe aceeasi tema

- Gazoductul Yamal-Europe, care in mod normal trimite gaze rusesti spre Europa Occidentala, functiona vineri in mod reverse pentru a patra zi la rand, transportand gaze din Germania spre Polonia, arata datele publicate de operatorul german de retea Gascade, informeaza Reuters.

- Gazoductul Yamal-Europe, care in mod normal trimite gaze rusesti spre Europa Occidentala, functiona vineri in mod reverse pentru a patra zi la rand, transportand gaze din Germania spre Polonia, arata datele publicate de operatorul german de retea Gascade, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.…

- Livrarile de gaze naturale rusesti catre Germania prin gazoductul Yamal-Europa au scazut semnificativ sambata, arata datele de pe site-ul operatorului de retea Gascade, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fluxurile de intrare catre Germania la Mallnow au scazut la 1.217.444 kilowati-ora…

- Un semn al acestor ingrijorari este cresterea, luni, a contractelor futures TTF pentru gaze cu livrare in decembrie cu pana la 10%, inainte de a reveni la un nivel mai scazut. Rusia furnizeaza o treime din necesarul european de gaze, iar intentiile sale referitoare la livrari sunt esentiale intr-un…

- Un important gazoduct rusesc care alimenteaza Europa cu gaze naturale a ramas blocat ”in marșarier”, dupa ce solicitari de a transporta gaze in Germania au fost retrase brusc, arata datele de pe site-ul operatorului sau german, potrivit Reuters. Gazul rusesc nu a mai ajuns in Germania prin aceasta conducta…

- Fluxurile de gaze prin conducta Yamal-Europe dintre Rusia si Germania au fost schimbate duminica spre est, pentru a doua zi consecutiv, arata datele de pe site-ul operatorului de retea Gascade, transmite Reuters. Fluxurile spre Germania la punctul de intrare Mallnow s-au reluat joi dupa ce fusesera…

- Livrarile de gaze rusesti prin conducta Yamal-Europe catre Germania au fost din nou inversate catre Rusia, potrivit datelor de sambata ale operatorului german al conductei, Gascade, transmite Reuters.

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat luni, dupa ce fluxurile rusesti catre Germania printr-o conducta cheie au scazut la zero in weekend, transmite Bloomberg. Potrivit operatorului de retea Gascade, livrarile de gaze naturale rusesti catre Germania la punctul de intrare…