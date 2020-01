Gazele rusesti nu mai tranziteaza Dobrogea spre Bulgaria. Ce se intampla cu importurile in Romania?

Gazele rusesti nu mai trec prin Romania, pe ruta Isaccea-Negru Voda, spre Bulgaria, dupa ce contractul cu Gazprom a expirat pentru unul dintre fire la sfarsitul anului trecut, insa importurile in Romania se desfasoara normal, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Ion Sterian, directorul general al Transgaz.



"Pe conducta T1, se importa in Romania atata cat nominalizeaza furnizorii care au contracte de import. In schimb, pe firul T2, la 31 decembrie 2019 a expirat contractul (cu Gazprom - n.r.) si suntem in proceduri de a scoate la licitatie capacitatea de tranzit. Pe firul T3 avem contract…