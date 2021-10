Gazele, preț dublu în această iarnă O creștere record a prețurilor la energie electrica a impins costurile in Europa la nivelurile maxime ale ultimilor ani. Asta deja se știe, semnale de alarma venind de peste tot. Ce se va intampla la iarna in Romania, mai ales cu prețurile la gazul metan? Romania a inregistrat o creștere a inflației in luna august la 5,25%, de la 4,95% in iulie, in mare parte din cauza creșterii prețurilor la gaze și electricitate. Iar in timpul iernii s-ar putea sa fie și mai rau. Potrivit lui Zoltan Nagy Bege, vicepreședintele Autoritații Naționale de Reglementare a Pieței de Energie (ANRE), prețul gazelor naturale… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

