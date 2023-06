Impactul economic al Neptun Deep pentru Romania este de 42,4 miliarde de euro, din care 22 de miliarde de euro ar putea fi impactul bugetar, a declarat, vineri, Laurian Lungu, economist si co-fondator Consilium Policy Advisors Group, la un eveniment de specialitate.

"Noi am facut un studiu foarte recent, de o saptamana, in care evaluam impactul acestui Neptun Deep, din punct de vedere economic pentru Romania, ce inseamna el ca impact economic, ca impact in venituri bugetare, ca impact asupra fortei de munca, pentru ca si acolo are un impact si, bineinteles, asupra deficitului de cont curent.…