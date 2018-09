Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a fost audiata timp de mai multe ore la Parchetul General, miercuri, 22 august, in legatura cu violențele din 10 august, care au avut loc, din Piața Victoriei, mai ales ca pe numele sau este depusa o plangere penala pentru abuz in serviciu, arata informatiile obtinute…

- OMV Petrom va lua anul acesta o decizie privind investitia in blocul Neptun Deep din Marea Neagra, insa aceasta va depinde de existenta unui cadrul fiscal stabil si clar, de liberalizarea pietei de gaze si de dezvoltarea infrastructurii de gaze, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, CEO-ul companiei,…

- In baza noii Legi off-shore votate in Parlament, Romania va caștiga cel mai puțin din exploatarea gazelor din Marea Neagra, in comparație cu celelalte țari europene care au rezerve similare. () De aceea, solicit președintelui Klaus Iohannis sa retrimita Legea off-shore in Parlament pentru a majora procentul…

- Liviu Dragnea a spus, la Romania TV, ca printre prioritatile Guvernului se afla adoptarea unei Ordonante de Urgenta privind legea offshore. "Se fac discutii acum pentru o posibila Ordonanta de Guvern in ceea ce priveste legea offshore. Eu am spus, dupa adoptarea legii in Comisia de specialitate…

- Camera Deputatilor va dezbate, luni, de la ora 16:00, proiectul care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra. Liderul PSD, Liviu Dragnea a atras atentia ca riscul cel mai mare pentru Romania ar fi ca gazele doar sa tranziteze tara si sa ajute doar la dezvoltarea altor state.…

- Comisia de Industrii, Comisia de Buget-Finanțe și cea de Administrație Publica din Camera Deputaților s-au intrunit ieri in ședința comuna pentru a discuta de urgența proiectul privind legea offshore. Giganți mondiali in domeniu așteapta legea ca painea calda, pentru a scoate rezervele de gaze din Marea…

- Dragnea a spus, in legatura cu proiectul de lege privind perimetrele petroliere offshore, ca primele concluzii vor fi trase de Comisia de industrii, precum si de Comisia de buget-finante si cea de administratie."Aici sunt doua obiective care trebuie avute in vedere si nu este o situatie…