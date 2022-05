Gazele, cartofii şi uleiul – în topul scumpirilor! Gazele naturale, cartofii si uleiul comestibil s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate ieri si preluate de Agerpres.In intervalul aprilie 2021 – aprilie 2022, preturile la gaze naturale au urcat cu 85,27%, la cartofi cu 41,84% si la uleiul comestibil cu 38,19%. La capitolul marfuri alimentare, in afara de cartofi si ulei, cresteri mari au mai fost inregistrate la faina (plus 26,70%) si malai (plus 28,12%).Comparativ cu luna anterioara, uleiul s-a scumpit cu 5,60%, iar cartofii cu 4,03%.In aprilie 2022, fata de martie 2022, exista… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

