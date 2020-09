Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Bacau a atras 57, 8 milioane euro fonduri europene, cele 19 contracte europene devenind principalul pilon de dezvoltare economica a Municipiului Bacau in urmatoarea perioada in condițiile crizei economice generata de pandemia de COVID-19. „Chiar daca nu știam ca va veni o criza…

- O situație incredibila se petrece in aceste zile in comuna Ardeoani, unde primarul Victor Diaconu a supus hotararii Consiliului Local un proiect de hotarare privind stabilirea situațiilor deosebite și procedura de acordare a ajutoarelor de urgența din bugetul local. Practic, vorbim de o acțiune ce are…

- Administrator Public la Primaria orașului stațiune Targu Ocna, din 2012 pana in prezent, Cristian-Aurelian Ciubotaru este unul dintre cei mai cunoscuți locuitori ai orașului-stațiune. Mulți dintre concitadinii sai iși amintesc și de perioadele in care a fost economist la una dintre fabricile orașului,…

- ”In cei 41 de ani am vazut și invațat multe. Am vazut cum se construiește ceva durabil, dar am vazut și cum se ingroapa ceva care putea fi un lucru bun pentru comunitate; am auzit și trait povești de succes dar am trait și momente de tristețe alaturi de cei care au trecut prin nevoi […] Articolul Bogdan…

- Ciprian Barna, om de-al locului, din comuna Balcani, este un tanar care nu ar concepe sa traiasca in alta parte decat in satul de unde i se trag radacinile. Tatal sau a fost un respectat pictor de biserici, iar cine merge astazi la biserica din Balcani poate admira pictura sa, la fel ca și la […] Articolul…

- Grație unui penalty transformat in ultimul minut de Bogdan Lupu, bacauanii s-au impus cu 1-0, in deplasare, contra Viitorului Curița, in prima manșa a „barajului” pentru titlul județean. Meciul de la Targu-Ocna a fost primul joc oficial la nivel de amatori din Romania organizat in stare de alerta COVID-19…

- Primaria și Consiliul Local al orașului Slanic Moldova i-au acordat, joi, 16 iunie, prof. univ. dr. Adrian Cotirleț, managerul Spitalului Municipal de Urgența Moinești, titlul de cetațean de onoare al localitații. Ceremonia a avut loc in condițiile impuse de combaterea pandemiei de Covid-19, cu un numar…

- Primaria Municipiului Bacau aduce la cunoștința publicului faptul ca, incepand cu data de 08 iulie 2020, activitatea de registratura și relații cu cetațenii se va desfașura exclusiv in cadrul Centrului de Informare pentru Cetațeni, situat in strada Nicolae Titulescu nr. 3 (fostul sediu al Serviciului…