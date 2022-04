Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gazele naturale in Europa au crescut miercuri, dupa ce Rusia a oprit livrarile in Polonia si Bulgaria, escaladand astfel tensiunile regionale si avertizand continentul ca este decisa in privinta reducerii aprovizionarii, pe fondul divergentelor privind plata combustibilului,…

- Pretul gazelor naturale din Europa a scazut atingand cel mai mic nivel de la inceputul razboiului dintre Rusia si Ucraina. Evolutia vine pe fondul vremii mai calde si a semnalelor de la Kremlin ca strategia privind plata combustibilului in ruble nu este posibila pe termen scurt, anunta Bloomberg. La…

- Marți, preturile de referinta la gaze naturale in Europa au ajuns la cel mai scazut nivel inregistrat de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, pe fondul incalzirii vremii, dar si in contextul semnalelor venite de la Kremlin care a comunicat ca plata in ruble este asteptata abia in luna urmatoare, transmite…

- Intensificarea temerilor cu privire la aprovizionarea cu gaze, din cauza unor noi sanctiuni impuse Rusiei, au facut ca preturile de referinta la gaze naturale in Europa sa creasca, luni dimineata, cu pana la 7%, transmite Bloomberg. Dupa aparitia unor informatii privind o serie de atrocitati comise…

- Slovacia va cumpara ruble și va plati cu ele importurile de gaze pe care le face din Rusia, a declarat Eduar Heger, premierul țarii. „Industria slovaca a gazelor ar trebui sa cumpere ruble pentru euro cat mai curand posibil și apoi sa le foloseasca pentru a cumpara gaz de la Gazprom”, a declarat prim-ministrul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a instiintat, miercuri seara, pe cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, ca statele din cadrul Uniunii Europene vor putea achita in continuare gazele in euro, insa converstia in ruble va fi facuta de banca prin care se efectueaza tranzactiile. "Presedintele rus, Vladimir…

- Directorul OMV a anuntat miercuri ca grupul austriac va continua sa plateasca in euro pentru gazele cumparate din Rusia, in pofida deciziei presedintelui Vladimir Putin conform careia Rusia nu va mai accepta plati in dolari sau euro pentru livrarile sale de gaze naturale catre ”tarile ostile”. „Desigur…

- Uniunea Europeana a prezentat, miercuri, lista bancilor ruse care vor fi vizate de restrictii in sistemul international de tranzactii “Swift”, insa doua banci principale nu sunt afectate de sanctiuni, astfel incat tarile europene sa efectueze in continuare platile pentru gaze si petrol. In Jurnalul…