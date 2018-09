Stiri pe aceeasi tema

- Participanții la protest doreau stoparea construcției unei șosele de centura in zona localitații Kolbsheim, blocand astfel șantierul. Potrivit acestora, noua șosea va distruge terenuri agricole și va pune in pericol mai multe specii de animale, unele deja aflate pe cale de dispariție. Astfel,…

- Maiorul Laurentiu Cazan, care a coordonat actiunea jandarmilor la protestul din 10 august din Piata Victoriei, a afirmat joi ca gazele iritant-lacrimogene folosite in timpul mitingului sunt avizate si neletale, fiind folosite pentru indepartarea persoanelor turbulente. "Nu vreau sa crestem mai mult…

- Jandarmeria Romana sustine ca gazele iritant lacrimogene folosite de jandarmi sunt achizitionate de catre institutie exclusiv de la producatori autorizati si certificati conform legii, aceste substante fiind folosite de majoritatea fortelor de politie si jandarmerie europene, scrie News.ro."Gazele…

- Gazele folosite de jandarmi contin compusi chimici periculosi, care pot avea efecte foarte grave, in cazul expunerii mai indelungate. Cele mai periculoase sunt pe baza de clor sau arsenic, doua elemente extrem de toxice pentru organismul uman.

- Scandal in Turul Frantei! Cativa fermieri au incercat sa impiedice desfasurarea etapei a 16-a, punand baloți de paie pe șosea. Politia a intervenit imediat si i-a indepartat pe acestia cu gaze lacrimogene.

- Un fetita in varsta de 10 ani, din Iasi, cu probleme psihice, a fost gasit de o patrula a Politiei Locale, legata cu un material textil de un stalp din apropierea casei sale. Copilul si mama lui se afla in prezent internati in spitalul de pediatrie din Iasi. Politia a deschis un dosar penal pentru rele…

- Regia Autonoma de Transport București (RATB) a demarat o ancheta pentru a cerceta cauzele tehnice ale evenimentului rutier produs sambata, 23.06.2018, in jurul orei 10.25, cand un autobuz din linia 313 a lovit cinci autoturisme parcate pe Bd. A. Obregia, in dreptul statiei Dragos Mladinovici. Nu au…

- Un subofițer de la ISU Cluj a fost ranit joi dimineața dupa ce o cutie lasata lânga mașina sa a explodat. Reprezentanții IPJ Cluj au declarat pentru MEDIAFAX ca un subofițer al ISU Cluj mergea catre mașina sa parcata și a observat o cutie lânga aceasta. Pompierul a ridicat cutia,…