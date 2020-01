Gaze lacrimogene şi drapele arse în faţa ambasadei americane la Bagdad (AFP) Fortele de securitate ale ambasadei americane la Bagdad au lansat miercuri dimineata grenade cu gaze lacrimogene pentru a dispersa sute de irakieni pro-Iran care ardeau un drapel al Statelor Unite, relateaza AFP. Marti, dupa ce au atacat timp de cateva ore ambasada americana, sute de persoane au anuntat o adunare de tip sit-in pe termen nelimitat, cerand plecarea americanilor din Irak dupa atacuri aeriene care s-au soldat cu 25 de morti in randul fortelor pro-Iran. Foto: (c) Thaier al-Sudani / REUTERS Seara, protestatarii au instalat aproximativ cincizeci de corturi, precum si echipamente sanitare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de securitate ale ambasadei americane la Bagdad au lansat miercuri dimineata grenade cu gaze lacrimogene pentru a dispersa sute de irakieni pro-Iran care ardeau un drapel al Statelor Unite, scrie Agerpres. De asemenea, fortele irakiene au incercuit Zona Verde, unde se afla ambasada americana…

- Fortele de securitate ale ambasadei americane la Bagdad au lansat miercuri dimineata grenade cu gaze lacrimogene pentru a dispersa sute de irakieni pro-Iran care ardeau un drapel al Statelor Unite, scrie Agerpres. De asemenea, fortele irakiene au incercuit Zona Verde, unde se afla ambasada americana…

- Presedintele amercian Donald Trump a revenit marti și a declarat ca nu se asteapta la un razboi impotriva Iranului, dupa atacul asupra Ambasadei din SUA, relateaza Agerpres."Nu vad sa se intample aceasta", a declarat Trump unui jurnalist care l-a intrebat despre posibilitatea unui razboi impotriva Republicii…

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise și cateva zeci au fost ranite joi dupa ce forțele de securitate irakiene au aruncat canistre cu gaze lacrimogene in protestatari in apropierea a doua poduri importante din Bagdad, au anunțat sursele de securitate și cele medicale, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Forțele de securitate au folosit duminica gaze lacrimogene împotriva protestatarilor antiguvernamentali din Bagdad, ranind cel puțin 22 de persoane, au declarat surse medicale, la o zi dupa ce au împins manifestațiile spre o piața principala din capitala irakiana, potrivit Reuters, scrie…

- Forțele de securitate au folosit duminica gaze lacrimogene impotriva protestatarilor antiguvernamentali din Bagdad, ranind cel puțin 22 de persoane, au declarat surse medicale, la o zi dupa ce au impins manifestațiile spre o piața principala din capitala irakiana, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește…

- O unitate de trupe speciale a armatei Statelor Unite stationata in Siria a ajuns sub bombardamentul artileriei Turciei. Potrivit unui oficial al Pentagonului, citat de Newsweek, bombardamentul a fost atat de sever, incat trupele americane au fost la un pas de a riposta.

- Trupele americane localizate la granița Turciei cu Siria au inceput, luni dimineața, retragerea ca urmare a deciziei Statelor Unite de a nu se implica in operațiunea militara condusa de Ankara in nord-estul statului sirian, informeaza forțele locale kurde, citate de agenția The Associated Press,…