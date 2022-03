Stiri pe aceeasi tema

- Liderii din țarile Uniunii Europene vor conveni, in cadrul unui summit, saptamana aceasta, sa achiziționeze in comun gaz, gaz natural lichefiat și hidrogen inainte de iarna viitoare, potrivit unui proiect de declarație a summit-ului. Invadarea Ucrainei de catre Rusia, principalul furnizor de gaze din…

- Președintele american Joe Biden nu are planuri sa mearga in Ucraina in saptamana urmatoare, cand va fi in Europa, la summit-ul NATO de la Bruxelles, a anunțat duminica secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, citat de CNN. Precizarile Casei Alben vin in contextul in care sambata fostul președinte…

- Președintele american Joe Biden ar trebui sa mearga in Ucraina ”in semn de solidaritate” cata vreme va fi in Europa, la summit-ul NATO de la Bruxelles, care va avea loc saptamana viitoare, a declarat sambata fostul presedinte ucrainean Petro Porosenko, citat de CNN . „De ce nu? Foarte bun prieten al…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a transmis, vineri, sustinerea statelor europene fata ceea ce numeste „destinul si calea europeana” a Ucrainei, insa arata ca Uniunea Europeana nu poate demara o procedura accelerata cu o tara aflata in razboi, ignorand solicitarile altor state,„ fragile”, precum…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat joi, 24 februarie 2022, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European, convocata ca urmare a agresiunii militare neprovocate și nejustificate a Rusiei impotriva Ucrainei. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a intervenit prin…

- Klaus Iohannis a condamnat in cei mai fermi termeni agresiunea armata de proporții a Rusiei impotriva Ucrainei. Șeful statului a participat la Bruxelles la reuniunea extraordinara a Consiliului European, context in care a sprijinit reacția ferma și rapida a Uniunii Europene, inclusiv adoptarea pachetului…

- "Franta va continua sa indeplineasca rolul de a-si reasigura aliatii NATO prin trimiterea unui nou contingent in Estonia ca parte a prezentei avansate consolidate, anticipand participarea sa la controlul aerian baltic incepand cu luna martie si, de asemenea, prin accelerarea desfasurarii sale in Romania",…

- Liderii tarilor din cadrul Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au condamnat vehement, cu ocazia summitului de la Bruxelles, atacul armatei ruse asupra Ucrainei si au decis impunerea de sanctiuni "masive" si "severe" impotriva Rusiei.