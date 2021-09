Gazdele unor mutații virotice și victimele propriilor frici 1. O ziaricioaica de televizie a zis ca „Timișoara este primul oraș care intra in scenariul roșu. Timișoara sta pe un butoi cu pulbere.” Nu, nu, nu, butoiul cu pulbere a fost in alta parte, s-a facut și un film tematic, un documentar de propaganda nominalizat la Oscar, o mizerie in care ziaricii ii anchetau […] The post Gazdele unor mutații virotice și victimele propriilor frici first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta a polițiștilor, la Timișoara. Oamenii legii incearca sa afle ce s-a intamplat cu doi barbați, tata și fiu, care au fost gasiți morți in casa. Victimele nu au mai fost vazute de cateva zile, iar alarma a fost data de o vecina.

- Zeci de timișoreni au participat, duminica dupa-amiaza, in Piața Unirii, la un protest impotriva restricțiilor actuale și a celor care ar urma sa fie impuse, dupa ce rata de infectare in oraș a depașit 6 la mie. Oamenii au avut pancarte cu inscripții precum: Zambete, nu maști; Abuzuri pentru condiții…

- Incep cursurile pentru elevi. ”Școlile sunt nepregatite” e deja un clișeu care se repeta in fiecare an. Nimic nou, in acest sens. Asta nu inseamna ca nu s-a schimbat nimic. Avem, acum, o noua abordare... The post Școlile din Timisoara sunt praf, iar politicienii, pulbere! appeared first on Renasterea…

- Victimele exploziei din județul Buzau care au suferit arsuri ar putea primi tratament in spitale din Romania. Ministerul Sanatații a anunțat ca au fost identificate locuri la Timișoara și...

- Ripi este prima din echipele din Timișoara care a debutat in noul sezon din liga secunda. Din pacate, echipa banațeana a facut doar un 3-3 pe teren propriu, in fața unei echipe de batut, Dunarea Calarași. Gazdele, care au avut un timp de pregatire mai mare decat trupa din Baragan, incropita pe ultima…

- Polițiștii au reușit, ieri, capturarea unui grup de talhari care, in noaptea de joi spre vineri, au jefuit o familie in zona Ronaț din Timișoara. Atacul s-a petrecut in jurul orei 2, cand mai multe persoane care aveau cagule pe fața au intrat in locuința pentru a o prada. Știau ca familia a avut nunta…

- Afganul acuzat ca a ucis un migrant in Timisoara, adus din Grecia Foto arhiva O escorta a Politiei Române a adus în tara un cetatean afgan urmarit international pentru infractiunile de omor si tentativa de omor. Faptele au fost comise la 19 aprilie, în Timisoara. Victimele…

- REȘIȚA – Potrivit site-ului Federației Romane de Fotbal, 15 cluburi, printre care și CSM Reșița, au solicitat și au primit certificatul pentru participarea in Liga 2, in sezonul 2021/2022. Decizia finala se va da, cel mai probabil, saptamana viitoare! „Procesul de Certificare a cluburilor care au solicitat…