Gazde vor fi credinciosii greco-catolici. Liderii cultelor religioase din Lugoj, se intalnesc la sfarsitul saptamanii

- Catedrala greco-catolica va gazdui, duminica, 8 ianuarie, de la orele 10:30, ceremonia de instalare a noului protopop greco-catolic de Lugoj. Parintele Inocentiu Lung a preluat atributiile de protopop incepand cu data de 1 ianuarie, insa, instalarea oficiala, este programata duminica. Credinciosii greco-catolici…

- Trupa italiana Kuadra va susține doua concerte la sfarșitul acestei saptamani, acestea urmand sa se desfașoare vineri, 16 decembrie, cu incepere de la ora 20, la Manufactura, in Timișoara, și sambata, 17 decembrie, de la aceeași ora, la ClubHouse Road Patrol din Lugoj. Formația italiana Kuadra a luat…

- Joi, 1 Decembrie, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, Primaria Municipiului Lugoj si Garnizoana Lugoj vor organiza o serie de manifestari. Evenimentele dedicate zilei nationale a Romaniei sunt programate sa inceapa la ora 9.30, la Monumentul Unirii din Piata J. C. Dragan. Manifestarile vor debuta…

- Dezvelirea și binecuvantarea statuii Fericitului Episcop martir Ioan Balan, care este amplasata in Piața „Iosif Constantin Dragan” din Lugoj, in fața Catedralei Greco-Catolice „Coborarea Sfantului Spirit”, va avea loc duminica, 20 noiembrie. Sfanta Liturghie arhiereasca va fi celebrata in…

- Țaranii spun ca tin sarbatorile, pentru ca si ele ii tin pe ei si postesc, pentru ca „postul lungeste zilele omului”. Prin mai toate satele se spunea ca cine postește saptamana cea dintai a Postului Craciunului, de luni pana joi, fara sa manance nimic, va ști cand o sa moara cu trei zile inainte. Se…

- „Azi, nu ascund, am intalnire cu președintele PNL și prim-ministru, precum și cu președintele Kelemen Hunor. Subiectul principal, eu raman la aceeași idee, este energia. Dupa ce vom inchide acest capitol, pe urma putem trece la construcția bugetului pe anul viitor. Vom avea aceasta discuție aplicata.…

- In urma cu 8 ani, Lancia a fost oficial retrasa din marile piețe europene și din lume. De atunci, celebra marca italiana a ramas numai pe piața din Italia și cu doar un singur model in gama, in forma lui Ypsilon. Dupa aproape un deceniu de izolare, Lancia iși pregatește revenirea grandioasa pe piața…