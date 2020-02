Stiri pe aceeasi tema

- Pangolinul, mic mamifer pe cale de disparitie, ar putea fi animalul care a transmis noul coronavirus mortal la om, au indicat vineri cercetatorii chinezi, citati de agentiile de presa Reuters si AFP.

- Autoritatile din Bucuresti si judetul Ilfov au confirmat oficial prezenta Pestei Porcine Africane la porcii mistreti de pe teritoriul Fondului Cinegetic 5, Bucuresti, mai rpecis Judetul Ilfov- localitatea Voluntari. Expertii in domeniu au subliniat ca pierderile industriei sunt enorme.

- Este alerta globala dupa ce un virus periculos a inceput sa se raspandeasca tot mai mult. Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a anunțat ca a fost deja pregatita o unitate pentru izolarea pacienților.

- Presedintele american, Donald Trump, este perceput in Germania ca un pericol mai mare la adresa pacii mondiale decat seful de stat al Rusiei, Vladimir Putin, sau decat dictatorul nord-coreean, Kim Jong Un.

- Polițiștii buzoieni au fost sesizați cu privire la faptul ca un bolnav cu afecțiuni psihice, in varsta de 23 de ani, din Prahova, internat și aflat in executarea unei masuri de siguranța, a parasit incinta Secției Ojasca din cadrul Spitalului de neuropsihiatrie și pentru masuri de siguranța Sapoca.…

- Un virus face prapad in Romania. In decurs de numai o saptamana au fost confirmate 50 de cazuri cu privire la o boala extrem de contagioasa, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. The post Un virus face ravagii in Romania. Este extrem de periculos și contagios.…

- Un super virus care provine din Africa a fost depistat la un pacient din Anglia. Medicii au confirmat ca persoana a fost diagnosticata cu "monkeypox" - o forma de variola a animalelor, dar intalnita și la om - o infecție virala rara, care poate fi mortala, informeaza

- Mara Banica a facut o destainuire șocanta. De un an și jumatate, jurnalista traiește un adevarat coșmar. Un individ periculos i-a trimis zeci de mii de mesaje de amenințare. Cu cateva zile in urma, barbatul a așteptat-o in fața studiourilor de inregistrare.