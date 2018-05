Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al-Hussein, a cerut miercuri Turciei sa suspende imediat starea de urgenta prelungita pentru a pregati terenul pentru desfasurarea unor alegeri credibile, relateaza Reuters. "Este dificil sa ne imaginam cat de credibile pot fi alegerile…

- Un barbat imbracat foarte sumar a impuscat mortal trei oameni si a ranit cel putin alti patru duminica intr-un local de la periferia orasului american Nashville, statul Tennessee, a indicat politia citata de Reuters si AFP. Incidentul s-a produs la ora locala 03.25. Barbatul, care purta…

- Politisti din New York au impuscat mortal miercuri dupa-amiaza in Brooklyn un afro-american despre care au crezut ca este inarmat, dar de fapt arma era o simpla teava de metal, relateaza Reuters si AFP. Incidentul a generat noi tensiuni in cartier, pe fondul controverselor inca vii legate de excesele…

- In jur de 200 de protestatari au ieșit in strada noaptea trecuta in California dupa ce un barbat de culoare a fost impușcat mortal de polițiști, iar autopsia a contrazis explicațiile poliției, aratand ca barbatul nu era inarmat și a fost impușcat din spate, scrie Reuters.

- Un atac terorist, soldat cu moartea a trei persoane, a avut loc, vineri, în sudul Franței.Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un supermarket din localitatea Trebes, situata în apropierea orasului Carcassonne a anuntat, Ministerul francez de…

- Insultele proferate de presedintele filipinez Rodrigo Duterte la adresa raportorilor Natiunilor Unite sugereaza ca el are nevoie de o examinare psihiatrica, a estimat vineri, la Geneva, Inaltul comisar al ONU...

- Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a denuntat luni ''abatoarele de fiinte umane'' din Siria, Republica Democrata Congo, Burundi, Yemen si Myanmar, relateaza AFP. Aceste conflicte "au devenit unele dintre cele prolifice abatoare umane din epoca…

- Crimele de razboi din Siria, atacurile impotriva minoritatii musulmane rohyngia in Myanmar si atrocitatile din Sudanul de Sud se vor afla pe agenda primei sesiuni din 2018 a Consiliului ONU pentru drepturile omului, care incepe luni la Geneva, relateaza dpa. Directorul Consiliului ONU pentru drepturile…