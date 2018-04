Stiri pe aceeasi tema

- Inca un palestinian a decedat dupa ce a fost ranit vineri de tiruri ale soldatilor israelieni in apropiere de frontiera, ridicand la 17 numarul de palestinieni ucisi in aceste manifestatii de la granita Fasiei Gaza, a anuntat luni Ministerul Sanatatii din Gaza, citat de AFP. Faris al-Raqib, in varsta…

- Cinci palestinieni au fost ucisi de armata israeliana vineri, in ciocniri intre armata israeliana si manifestanti, la frontiera, la un mars de protest la care participau cateva mii de persoane, a anuntat Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, relateaza AFP, transmite News.ro . Cinci palestinieni au fost…

- Omar Samour, un fermier palestinian in varsta de 27 de ani, a fost ucis in orasul Khan Younis, au anuntat autoritatile locale. Localnicii sustin ca acesta culegea patrunjel pentru a-l vinde, in momentul in care un proiectil de tanc a aterizat pe camp. Hamas, gruparea militanta care domina…

- Este vorba despre o femeie de 68 de ani din judetul Bihor, o alta de 77 din Arad si un babnat de 66 de ani din Cluj. Toate cele trei persoane aveau si alte probleme medicale si nu erau vaccinate. De la deputul sezonului 2017-2018, au murit 107 de persoane din cauza virusului gripal. Ministrul…

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata in Fasia Gaza intr-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule in care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.Rami Hamdallah si seful serviciului de informatii palestinian,…

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata in Fasia Gaza intr-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule in care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters. Rami Hamdallah si seful serviciului de informatii palestinian, Majid…

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa în România a ajuns la 37, dupa ce medicii au confirmat moartea altor doua persoane, o femeie de 61 de ani și un barbat de 84 de ani.Astfel, conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), în…

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa a crescut, joi fiind confirmata o noua victima.În prezent, 30 de decese au fost confirmate din cauza virusului gripal. Ultima victima este o femeie de 80 de ani, din Capitala, informeaza Realitatea TV.Ministerul Sanatatii a transmis…