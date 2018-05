Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul palestinian al Sanatatii a anuntat ca doua persoane au decedat, iar o alta este in stare critica, dupa ce fortele armate israeliene au bombardat duminica dimineata un obiectiv al organizatiei islamiste Hamas, in sudul Fasiei Gaza, informeaza site-ul cotidianului Haaretz.

- Cel putin 61 de protestatari palestinieni au fost ucisi in confruntarile cu armata israeliana produse luni la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, anunta autoritatile palestiniene, potrivit cotidianului La Stampa. Un tanar in varsta de 30 de ani a murit marti la spital, in urma ranilor suferite…

- Cel putin 37 de palestinieni au fost ucisi luni in Fasia Gaza de soldati israelieni la frontiera, unde zeci de mii de persoane protesteaza impotriva mutarii la Ierusalim a Ambasadei SUA din Israel, conform unui nou bilant transmis de Ministerul...

- Aviatia israeliana a anuntat ca a efectuat un raid, vineri, seara asupra principalului port al Fasiei Gaza, responsabili palestinieni vorbind despre un atac cu drone care au avariat doua vase fara sa se inregistreze victime. Ar putea fi primele lovituri desfasurate de aparate israeliene asupra…

- Saptesprezece protestatari palestinieni au fost impuscati mortal, iar mai multe mii au fost raniti in confruntarile cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, a anuntat luni Ministerul palestinian al Sanatatii, potrivit site-ului Ynetnews.

- Oficiali israelieni au acuzat sambata gruparea islamista Hamas care controleaza Fasia Gaza de provocari deliberate in timpul unui amplu mars care a degenerat in confruntari violente de-a lungul granitei Fasiei Gaza cu Israelul, informeaza dpa. "Ce am vazut ieri a fost un act organizat…

- Conflictul din Fașia Gaza a escaladat din nou. Cinci palestinieni au fost uciși și 170 raniți in Fașia Gaza de catre armata israeliana care a intervenit cu armament real și tunuria ucis, vineri, cinci protestatari palestiniei și a ranit alți 170, citeaza Agerpres AFP. In timpul unor ciocnirilor dintre…