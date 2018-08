Gaza şi Israelul sunt "periculos de aproape" de un nou conflict, susţine diplomaţia UE Gaza si Israelul sunt "periculos de aproape" de un nou conflict dupa recentele infruntari, a avertizat vineri Uniunea Europeana, facand apel sa nu fie puse si mai multe vieti ale civililor in pericol, relateaza AFP. "Escaladarea violentei in aceste ultime zile a apropiat periculos Gaza si Israelul de un nou conflict", a declarat o purtatoare de cuvant a serviciilor externe ale UE intr-un comunicat. "Prima prioritate este acum detensionarea si viata civililor nu trebuie pusa si mai mult in pericol", se mai mentioneaza in declaratie. Vineri, un salvator palestinian a fost impuscat mortal de soldati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

