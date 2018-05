Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 63 de protestatari palestinieni au fost ucisi in confruntarile cu armata israeliana produse luni la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, anunta autoritatile palestiniene, potrivit cotidianului La Stampa. Doi protestatari palestinieni au fost impuscati mortal marti la frontiera Fasiei Gaza cu…

- Doi protestatari palestinieni au fost impuscati mortal marti la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, bilantul in ultimele 48 de ore ajungand la 63 de morti, afirma surse citate de agentia Associated Press. Un tanar in varsta de 30 de ani a murit marti la spital, in urma ranilor suferite luni.…

- ​Ankara a anunțat ca a rechemat ambasadorii Turciei de la Tel Aviv și Washington pentru consultari, dupa ce peste 50 de protestatari palestinieni au fost impușcați mortal de forțele de securitate israeliene la frontiera Fașiei Gaza cu Israelul, informeaza presa internaționala, potrivit Mediafax.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a facut apel joi la Iran si Israel ca treaca la dialog dupa loviturile aeriene israeliene impotriva infrastructurilor iraniene in Siria, care fac sa existe riscul unei escaladari militare in regiune, relateaza AFP. Recurgerea la forta ''este…

- Lituania va acorda în continuare asistența pentru dezvoltarea țarii noastre si pentru avansarea ei pe drumul european. Proiectele prioritare dintre parți și segmentele pe care țara noastra dorește sa dezvolte cooperarea și sa preia experiența lituaniana au fost discutate în cadrul întrevederii…

- Doi protestatari palestinieni au fost impuscati mortal de armata israeliana, vineri, in timpul violentelor de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul. Cei doi palestinieni, cu varste de 24 si 25 de ani, au fost impuscati in localitatea Jabalia.

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad al Hussein, a acuzat miercuri regimul sirian ca planuieste "apocalipsa" in tara sa, adaugand ca actualul conflict din enclava Ghouta Orientala a intrat intr-o noua "faza a ororii", informeaza AFP si dpa. "Luna aceasta, Ghouta Orientala…

- Prin Dispoziția nr. 42 din 01.03.2018 Consiliul Județean Buzau este convocat in ședința extraordinara astazi, 06 martie 2018, ora 10:00.Proiectul de hotarare care va fi supus aprobarii: Modificarea și completarea Hotararii Consiliului Județean Buzau nr.