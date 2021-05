Gaza: Proiect de rezoluţie pentru o comisie de anchetă a ONU Consiliul ONU pentru drepturile omului (UNHCR) a primit marti un proiect de rezolutie care cere crearea unei comisii de ancheta internationala in legatura cu incalcarile drepturilor omului in teritoriile palestiniene ocupate si in Israel, relateaza AFP.



Textul va fi dezbatut joi intr-o reuniune extraordinara a UNHCR, care este organizata la cererea Pakistanului, in calitate de coordonator al Organizatiei Cooperarii Islamice, si a autoritatilor palestiniene.



In cadrul reuniunii, tarile vor examina "situatia grava a drepturilor omului" in teritoriile palestiniene ocupate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

