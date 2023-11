Gaza post război în viziunea lui Anthony Blinken: Declarația care dă de gândit Israelului Intr-o conferința de presa care a urmat reuniunii G7 de la Tokyo, secretarul de stat american Anthony Blinken prezinta ceea ce iși preconizeaza SUA pentru un viitor postbelic in Gaza, indemnand Israelul sa nu reocupe Gaza, dar admitand ca ar putea exista o „perioada de tranziție”. „Singura modalitate de a ne asigura ca acest lucru nu se va mai intampla este sa stabilim condițiile pentru pace și securitate durabila”, spune el. Blinken enumera elementele despre care SUA spun ca sunt necesare pentru a deveni realitate: „Fara stramutarea forțata a palestinienilor din Gaza, nu acum, nici dupa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Anthony Blinken, care s-a intilnit vineri la Tel Aviv cu președintele israelian Yitzhak Herzog, a declarat ca țara sa susține acțiunile Israelului impotriva Hamas, dar ca civilii din Gaza trebuie sa fie protejați. Declarația lui Blinken a fost citata de CNN, scrie Adevarul…

- Au fost raportate informații despre un atac cu rachete asupra Israelului din Yemen, marți. A existat o declarație oficiala care indica faptul ca țara intra oficial in lupta, potrivit The Odessa Journal.Purtatorul de cuvant oficial al forțelor armate yemenite, generalul de brigada Yahya Saree Anu,…

- Declarația președintelui rus a venit vineri, dupa ce armata israeliana a cerut civililor din nordul Fașiei Gaza sa evacueze zona, spre sud, inainte de o operațiune militara, scrie Times of Israel.Președintele rus Vladimir Putin a avertizat vineri ca o așteptata ofensiva terestra a Israelului in Gaza…

- Generalul de brigada Omer Tishler, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene israeliene, spune ca avioanele de lupta lovesc Fașia Gaza la o "scara fara precedent". Purtatorul de cuvant al armatei Israelului, Jonathan Conricus, susține ca 300.000 de soldați

- Aeroportul Internațional „Ben Gurion” funcționeaza in regim obișnuit, iar spațiul aerian al Israelului este deschis. Declarația a fost facuta de ambasadorul Republicii Moldova in Israel, Alexandru Roitman, in cadrul ediției de luni, 9 octombrie, a emisiunii „Новая Неделя” de la tv8.. Roitman a admis…

- Cabinetul de securitate al Israelului declara stare de razboi in urma atacurilor organizatiei extremiste palestiniene Hamas, permitand „pasi militari de anvergura”, a anuntat duminica biroul premierului israelian, Benjamin Netanyahu, potrivit stirileprotv.ro .

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, intr-un asalt surpriza care a combinat luptatori inarmați care au traversat gardul de demarcație cu un baraj masiv de rachete lansate din Fașia Gaza. In Israel a fost introdusa alerta de razboi dupa ce mii…

- "Suntem in razboi si vom castiga!", afirma premierul israelian Benjamin Netanyahu intr-un mesaj adresat israelienilor. Mesajul lui Netanyahu vine dupa ce ministrul israelian al apararii a anunțat ca gruparea militanta Hamas a inceput un razboi impotriva Israelului și a promis ca "Israelul va caștiga",…