Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, titular al deciziilor de politica externa, nu a fost informat de intentia Guvernului de a reloca ambasada Romaniei in Israel si considera ca o astfel de intentie ar reprezenta o incalcare a dreptului international relevant. Potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Rusia a anuntat sambata convocarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU dupa atacurile desfasurate de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva regimului de la Damasc, relateaza AFP. "Rusia convoaca o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru a…

- O reuniune a Consiliului de Securitate a ONU pe tema otravirii fostului spion Serghei Skripal in Anglia urmeaza sa aiba loc miercuri, la ora 19.00 GMT (21.00, ora Romaniei), a anuntat presedintia olandeza a celei mai inalte instante a Natiunilor Unite, relateaza AFP.Citește și: Acum s-a aflat!…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate privind otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie va avea loc miercuri, a anuntat presedintia olandeza in exercitiu, citata de AFP.

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU referitoare la otravirea fostului spion Serghei Skripal in Anglia va avea loc miercuri la ora 19:00 GMT, sesiune publica desfasurata la cererea Londrei, relateaza AFP si Reuters. Potrivit presedintiei olandeze in exercitiu a celei mai inalte instante…

- Franta si Marea Britanie au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre esecul incercarii de a instaura un armistitiu temporar in Siria, au afirmat marti diplomati, potrivit AFP. Consiliul de Securitate ar urma sa se reuneasca miercuri in contextul in care…

- Cel putin 800 de civili, intre care 177 de copii, au fost ucisi in bombardamentele asupra enclavei rebele din provincia siriana Ghouta de Est, de la debutul ofensivei declansate de regimul de la Damasc, pe 18 februarie, a informat marti Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Consiliul…

- Statele Unite au amenintat cu o actiune unilaterala impotriva Iranului luni dupa ce Rusia a respins prin veto o rezolutie occidentala cerand Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite condamnarea...