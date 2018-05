Protestele au scazut puternic in intensitate miercuri la granita dintre Fasia Gaza si Israel, care pune aceasta evolutie pe seama eforturilor pe care le-ar depune Egiptul pentru revenirea la calm, in contextul in care zeci de palestinieni au fost ucisi de tiruri israeliene, transmite Reuters. Miscarea islamista Hamas, care controleaza Fasia Gaza, neaga orice presiuni din partea Egiptului pentru calmarea demonstratiilor incepute acum sase saptamani, sustinand ca acestea vor continua, chiar daca mult mai putini palestinieni s-au strans miercuri in corturile ridicate pentru proteste. Potrivit serviciilor…