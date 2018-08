Stiri pe aceeasi tema

- Doi palestinieni au fost ucisi vineri de tiruri ale soldatilor israelieni în Fâsia Gaza în timpul protestelor si ciocnirilor care au avut loc de-a lungul frontierei cu Israelul, a anuntat Ministerul Sanatatii din

- Doi palestinieni au fost ucisi marti de tiruri israeliene in Fasia Gaza, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, relateaza dpa, preluata de Agerpres. Potrivit AFP, doi membri ai Brigazilor Ezzedine al-Qassam, bratul armat al miscarii islamiste palestiniene Hamas, au fost ucisi marti intr-un…

- Doi palestinieni au fost ucisi si 184 raniti, vineri, in urma ciocnirilor dintre protestatari palestinieni si soldati israelieni in apropiere de granita intre estul Fasiei Gaza si Israel, au precizat medici din Gaza citati de dpa.Ashraf al-Qedra, un purtator de cuvant al ministerului Sanatatii…

- Un soldat israelian a fost murit vineri dupa ce a fost impuscat de militanti palestinieni la frontiera Fasiei Gaza, controlata de miscarea islamista Hamas, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, relateaza AFP si Reuters. "In timpul unui incident, un grup de teroristi a tras spre soldati israelieni.…

- Adolescentul a fost impuscat in cap in apropiere de localitatea Khan Younis, in sudul enclavei, a precizat un purtator de cuvant al ministerului palestinian alSanatatii din Gaza.Cel de-al doilea palestinian, in varsta de 24 de ani, a fost impuscat mortal in abdomen, la est de Rafah,…

- Doi palestinieni, dintre care unul adolescent, au fost ucisi vineri de tiruri ale soldatilor israelieni in cursul ciocnirilor de langa frontiera ce separa Israelul de Fasia Gaza, a anuntat ministerul local al Sanatatii citat de AFP. Adolescentul a fost impuscat in cap in apropiere de localitatea Khan…

- Patru palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza vineri, impuscati de militari israelieni, in noi infruntari in apropiere de bariera israeliana de securitate, a anuntat Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, relateaza News.ro, citand AFP.

- Fortele aeriene israeliene au atacat 15 obiective ale miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza, dupa ce sistemul antiaerian israelian Iron Dome a interceptat proiectile lansate de militanti din regiunea palestiniana, informeaza site-ul postului Haaretz.