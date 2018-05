Stiri pe aceeasi tema

- Ciocniri au izbucnit luni intre palestinieni si militari israelieni, in Fasia Gaza, de-a lungul frontierei cu Israelul, soldate cu cel putin 28 de raniti, potrivit autoritatile din enclava palestiniana, cu cateva ore inainte de inauguarea Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, relateaza AFP conform…

- Soldati israelieni si manifestanti palestinieni au fost implicati luni dimineata in confruntari la frontiera dintre Israel si Fasia Gaza, 22 de palestinieni fiind raniti, dintre care doi se afla in stare grava, cu cateva ore inaintea inaugurarii ambasadei SUA la Ierusalim, transmit AFP si dpa, potrivit Agerpres.Mii…

- Romania il va trimite la gala organizata de Israel cu ocazia mutarii ambasadei SUA la Ierusalim pe insarcinatul cu afaceri Ovidiu Ierulescu, au declarat pentru G4Media.ro surse politice. Romania, Austria, Ungaria si Cehia sunt singurele 4 tari din cele 28 de state membre UE care vor fi reprezentate…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca o decizie de mutare a Ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea afecta candidatura Romaniei in 2019 pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU.

- Melescanu spune ca o decizie de mutare a ambasadei la Ierusalim ar putea afecta candidatura Romaniei la Consiliul de Securitate al ONU Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca o decizie de mutare a Ambasadei de la Tel Aviv…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca o decizie de mutare a Ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea afecta candidatura Romaniei in 2019 pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al…

- Kuweitul, membru nepermanent al Consiliului de Securitate, a solicitat vineri acestei instante sa adopte o declaratie indemnand la retinere in Fasia Gaza si o ancheta independenta asupra altercatiilor israeliano-palestiniene, dar Statele Unite au blocat acest demers cum au facut deja in urma cu o…

- Un cetatean francez care lucreaza la consulatul Frantei in Ierusalim a fost adus in fata unui tribunal in Israel fiind suspectat ca a furnizat ilegal arme palestinienilor, scrie The Guardian. Shin Bet, agentia de securitate interna a Israelului, l-a identificat pe suspectul in varsta de 23 de ani…