Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul israelian, intrunit joi seara in ședința, a votat in favoarea unei incetari a focului cu gruparile militante din Gaza, potrivit CNN. Cabinetul israelian de Securitate s-a reunit joi seara pentru a discuta un posibil armistitiu, dupa 11 zile de confruntari armate intre Israel si mscarea palestiniana…

- S-a decis incetarea razboiului dintre Israel și Hamas, dupa ce, in cadrul ședinței de joi din Țara Sfanta, oficialii au hotarat sa opreasca focul asupra gruparilor militante din Fașia Gaza. Aceasta intrunire a fost mediata in Egipt.

- Egiptul va trimite doua delegatii la Tel Aviv si in teritoriile palestiniene pentru a asigura respectarea incetarii focului care a fost convenita joi seara de Israel si de gruparile armate palestiniene, informeaza AFP citand surse diplomatice egiptene. "Doua delegatii egiptene vor fi trimise la Tel…

- "Studiem chestiunea momentului oportun pentru o incetare a focului", dar "ne pregatim pentru mai multe zile" de operatiuni suplimentare, a afirmat responsabilul militar. Oficialul a atras aten'ia asupra faptului ca Israelul verifica daca ofensiva si-a "atins obiectivele", relateaza Agerpres .Potrivit…

- Franta a propus marti o rezolutie Consiliului de Securitate al ONU, in coordonare cu Egiptul si Iordania, care solicita incetarea focului in conflictul dintre Israel si Gaza, asumindu-si riscul de a irita Statele Unite, noteaza AFP. In timpul unei intilniri intre presedintele francez, Emmanuel Macron,…

- Franta a propus marti o rezolutie Consiliului de Securitate al ONU, in coordonare cu Egiptul si Iordania, care solicita incetarea focului in conflictul dintre Israel si Gaza, asumandu-si riscul de a irita Statele Unite, noteaza AFP.

- Franta a propus marti o rezolutie Consiliului de Securitate al ONU, in coordonare cu Egiptul si Iordania, care solicita incetarea focului in conflictul dintre Israel si Gaza, asumandu-si riscul de a irita Statele Unite, noteaza AFP. In timpul unei intalniri intre presedintele francez, Emmanuel Macron,…

- In cateva minute, fortele aeriene israeliene au efectuat zeci de atacuri, provocand intreruperi ale furnizarii de curent electric.Intr-un scurt comunicat, forta aeriana israeliana a informat ca "avioanele de lupta" au lovit "tinte teroriste" in Gaza, dupa ce rachete dinspre Gaza au fost lansate asupra…