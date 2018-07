Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de palestinieni au fost raniti in urma confruntarilor cu armata israeliana produse vineri in timpul protestelor de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Agentia ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA) a devenit ''o problema'' pentru ca mentine in viata speranta ''nerealista'' a revenirii tuturor refugiatilor, ceea ce alimenteaza conflictul in Orientul Mijlociu, a afirmat joi ministrul elvetian de externe, Ignazio Cassis,…

- Intalnirea dintre presedintele Iohannis si premierul Dancila pe tema disputelor din domeniul politicii externe nu pare sa se fi incheiat cu un acord al partilor. Dincolo de limbajul stufos al comunicatelor...

- Cel putin 61 de protestatari palestinieni au fost ucisi in confruntarile cu armata israeliana produse luni la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, anunta autoritatile palestiniene, potrivit cotidianului La Stampa. Un tanar in varsta de 30 de ani a murit marti la spital, in urma ranilor suferite…

- Un bebelus palestinian a murit dupa ce a inhalat gaz lacrimogen in timpul ciocnirilor dintre manifestantii palestinieni si soldatii israelieni in Gaza, la frontiera cu Israelul, a anuntat marti Ministerul Sanatatii palestinian, relateaza AFP. Bebelusul a fost identificat ca fiind o fetita…

- Ciocniri au izbucnit luni intre palestinieni si militari israelieni, in Fasia Gaza, de-a lungul frontierei cu Israelul, relateaza AFP conform News.ro . UPDATE 14.36: Cel putin 16 palestinieni ucisi de militari israelieni in Fasia Gaza, inaintea inaugurarii Ambasadei SUA la Ierusalim Cel putin 16 palestinieni…

- Militanti palestinieni au doborat doua drone militare israeliene, in cursul unei noi serii de proteste desfasurate vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul israelian Ynetnews.com.