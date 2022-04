Rusia nu va intrerupe, incepand de vineri, livrarile de gaz catre Europa, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in condițiile in care președintele rus Vladimir Putin a spus ca incepand cu 1 aprilie, exporturile de gaz trebuie platite in ruble. Președintele Vladimir Putin a semnat joi un ordin prin care se stipuleaza […] The post Gaz rusesc contra ruble / De 1 aprilie, Putin se joaca cu nervii Occidentului first appeared on Ziarul National .