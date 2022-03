Gaz rusesc contra ruble. Ce se întâmplă dacă Putin închide robinetele către Europa! Rusia a dat țarilor „ostile” termen la 31 martie pentru a incepe plațile in ruble pentru importurile de gaze naturale. Noua regula de schimb valutar va afecta țarile care au impus sancțiuni economice Moscovei și i-au inghețat rezervele valutare. Acest lucru se refera in special la unele țari din UE care se bazeaza foarte mult […] The post Gaz rusesc contra ruble. Ce se intampla daca Putin inchide robinetele catre Europa! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

