Cresterea record a pretului energiei – gaze, petrol, electricitate – a majorat in februarie rata inflatiei in zona euro mai mult decat s-a raportat initial, adaugandu-se dificultatilor cu care se confrunta BCE in reducerea stimulentelor monetare fara precedent, intr-o perioada in care incertitudinile privind efectele economice ale razboiului Rusiei in Ucraina sunt ridicate. Prețurile de […] The post Gaz pe focul inflației. Record sumbru in Europa first appeared on Ziarul National .