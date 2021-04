Gaz pe foc în Coaliţie Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, il acuza pe premierul Florin Cițu ca are un comportament demn de junta militara. Vlad Voiculescu a vorbit despre ancheta prin care trece fostul sau consilier, Ștefan Voinea. „Premierul a gasit de cuviința sa porneasca o ancheta imptriva unui membru al echipei mele, Ștefan Voinea, ne-am trezit cu corpul de control”, a spus Voiculescu, la Digi 24. Fostul ministru al Sanatații a povestit faptul ca Ștefan Voinea a fost adus de la Cluj-Napoca pentru a fi anchetat. „L-au ținut șase ore.. premierul Romaniei impreuna cu domnul Ciuvica, probabil, a facut plangere.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

