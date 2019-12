GAZ METAN - VOLUNTARI // liveTEXT de la 18:00 » Echipele probabile + cote

Stiri pe aceeasi tema

Partida Astra Giurgiu - FC Voluntari deschide etapa #16 din Liga 1, astazi, de la ora 18:00.

Gaz Metan Mediaș și FC Hermannstadt se infrunta in etapa cu numarul 17 din Liga 1. Partida e sambata, de la 18:00.

- ​Formatia Gaz Metan Medias a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, sâmbata, în deplasare, în compania echipei Chindia Târgoviste, în etapa a XIV-a a Ligii I, potrivit News.ro. Pentru Chindia a marcat Pitian '86, iar pentru Gaz Metan a înscris…

- Formatia Gaz Metan Medias a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Academica Clinceni, intr-un meci din etapa a XII-a a Ligii I, anunța news.ro.Golurile invingatorilor au fost marcate de Bus ’71 si Dumitru ’72. Pentru Academica a inscris Rosu, in minutul 84, in propria…

Universitatea Craiova intalnește astazi, de la ora 20.30, in Ardeal, pe Gaz Metan Mediaș. Partida conteaza pentru etapa a 10-a din Liga I. GdS va va ține la curent cu evoluția scorului și momentele importante. Formațiile de start: Mediaș: R. Pleșca – R. Romeo, M. Constantin, I. Larie, M. Velisar – L.…

Gaz Metan și CS Universitatea Craiova deschid etapa a 10-a din Liga 1, de la ora 20:30.

- Viitorul s-a impus prin golurile marcate de Iancu (16, 74), Tiru (64) si Rivaldinho (90p), iar pentru Gaz Metan a inscris Fernandes (82). Viitorul: Cabuz - Boboc, Tiru, Artean (Filip '46), De Nooijer - Ciobanu, Achim (Dulca '53), Casap (Matei '70) - Iancu, Rivaldinho, Houri. Manager general:…