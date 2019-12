GAZ METAN - VIITORUL // liveTEXT de la 20:30 » Duel la limita play-off-ului! Echipele probabile + cote

Stiri pe aceeasi tema

- Poli: Tarnovanu – Onea, Frasinescu, Diallo, Radu – Breeveld ("65 - Fr. Cristea) – Platini, Passaglia, Loshaj, Popadiuc ("78 - Horsia) – A. Cristea ("53 - Balan). Antrenor: Mihai Teja. Gaz Metan: Plesca – Pleasca, Larie, M. Constantin, Velisar – Fofana, Diakota ("57 - Rosu) – Ely, Olaru ("89 R. Popa),…

- Etapa intermediara #19 incepe azi cu meciul Gaz Metan - Voluntari, de la ora 18:00. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și la TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #19 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat liveTEXT de la 18:00 » Gaz Metan - FC Voluntari Vezi AICI…

- CFR Cluj - Chindia Targoviște, primul meci din etapa #17 a Ligii 1, se joaca astazi, de la ora 20:30. Partida va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #17 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat liveTEXT de la 20:30…

- Hermannstadt și Viitorul se infrunta in etapa cu numarul 16 din Liga 1. Partida e vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #16 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 live de la 20:30 » Hermannstadt…

- Gaz Metan Mediaș și FC Hermannstadt se infrunta in etapa cu numarul 17 din Liga 1. Partida e sambata, de la 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #15 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 live de la 18:00…

- Academica Clinceni și Viitorul se infrunta in etapa cu numarul 13 din Liga 1. Partida e duminica, de la 15:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #13 din Liga 1Vezi AICI clasamentul Ligii 1 live de la 15:30 » Clinceni -…