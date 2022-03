Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Disiplina a Federatiei Romane de Fotbal a decis, luni, sancțiunile dictate in urma incidentelor de la derby-ul Rapid – Dinamo. Rapid va trebui sa joace doua partide cu portile inchise, ca urmare a incidentelor provocate de fanii proprii la meciul cu Dinamo din etapa a 28-a a Ligii I , dar…

- Gaz Metan Mediaș a fost sancționata cu inca opt puncte, din cauza datoriilor catre fostul antrenor Mihai Teja, doi membri ai staff-ului sau și Ioan Marginean. Decizia a fost luata de Comisia de Disciplina și este a doua in acest sens pentru clubul ardelean. Gaz Metan a mai fost depunctata cu doua puncte,…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal i-a suspendat, in sedinta sa de luni, pe jucatorii Jefte Betancor Sanchez (Farul Constanta) si Cristian Balgradean (CFR Cluj) pentru cate doua etape, in urma cartonaselor rosii primite in etapa a 23-a a Ligii I, informeaza Agerpres.…

- Gaz Metan Mediaș, locul 13 in Liga 1, risca sa fie depunctata și sa primeasca interdicție la transferuri daca nu achita pana pe 23 februarie drepturile financiare restante reclamate la comisii de fostul antrenor principal Mihai Teja și de alți doi colaboratori ai acestuia, secundul Eusebiu Tudor și…