- Gaz Metan s-a impus in fața celor de la CS U Craiova, scor 3-2. Centralul Andrei Chivulete a avut un meci infernal, in care a acordat 4 lovituri de la 11 metri și un cartonaș roșu. Constantin Zotta, fost arbitru, a analizat deciziile luate de Chivulete. Mitrița a inscris in minutul 7 din lovitura…

- Meci nebun la Medias: 3 goluri si 2 penalty-uri controversate. In primul meci al zilei, Dunarea Calarasi a invins FC Botosani, scor 3-2, la capatul unui meci in care s-au acordat cinci lovituri de pedeapsa.

- Gaz Metan și CS U Craiova au oferit un debut incins de meci. Centralul Andrei Chivulete a dictat un penalty in minutul 5, iar lucrurile au degenerat. Vali Crețu ar fi impiedicat o incursiune a tanarului Mihaila in careul lui Pleșca, deși pe reluari contactul nu s-a observat. Prostestele gazdelor l-au…

- Sepsi Sfantu Gheorghe, formație aflata pe locul 5, la egalitate cu Astra și Craiova, care sunt pe 3 și 4, dar și cu Gaz Metan, care e pe 6, merge azi la Chiajna, pentru meciul impotriva Concordiei. VEZI AICI LIVETEXT PARTIDA! Ilfovenii au mai probleme in acest start de sezon, avand doar 7 puncte, fiind…

- In lotul Craiovei se mai regasesc patru fotbaliști care au marcat in poarta "cainilor", iar numele lor incepe cu aceeași litera: Bancu, Barbuț, Burlacu și Briceag. Dinamo intra diseara in ceea ce gazdele numesc "Vulcanul de pe Oblemenco". ...

- Gaz Metan și Dinamo se intalnesc in ultimul meci din etapa a 3-a din Liga 1. Partida incepe la ora 21:00 și e in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport, Look TV și in format liveTEXT pe GSP.ro. Ambele formații au cate patru puncte dupa primele doua etape și sunt vecine de clasament. Medieșenii sunt…

- Belgia este a doua semifinalista a Cupei Mondiale din Rusia, dupa Franta. Fotbalistii condusi exemplar pe teren de Hazard, Lukaku si De Bruyne au trecut cu 2-1 de Brazilia la capatul unui meci incarcat de dramatism, cu faze spectaculoase, driblinguri de efect, executii admirabile, dar...