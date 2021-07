Gaz: Merkel asigură că Ucraina "va rămâne" o țară de tranzit în ciuda Nord Stream 2 Cancelarul german Angela Merkel l-a asigurat luni pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca țara sa va ramâne un teritoriu de tranzit al gazelor catre Europa dupa finalizarea gazoductului Nord Stream 2 care leaga Rusia de Germania ocolind Ucraina, potrivit AFP.

&"Pentru noi, Ucraina este și va ramâne o țara de tranzit chiar daca Nord Stream 2 este finalizat&", a indicat cancelarul care l-a primit la Berlin pe liderul ucrainean caruia i-a afirmat ca Germania va face &"tot ce este în puterea ei&" pentru a garanta aceasta sursa esențiala de venit pentru Kiev.

Germania…

Sursa articol: hotnews.ro

