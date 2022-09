Gavrilița: Zvonurile despre plecarea mea sînt exagerate Atit timp cit pot contribui la atenuarea efectelor crizei, imi voi da toata silința. Este raspunsul prim-ministrului Natalia Gavrilița la intrebarea daca și-ar putea da demisia, dupa ce in spațiul public au aparut informații ca șefia Executivului ar urma sa fie preluata de consilierul prezidențial, Dorin Recean. Natalia Gavrilița a menționat ca actuala componența a Cabinetului de Miniștri va fi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministra, Natalia Gavrilița, respinge informațiile precum ca in scurt timp nou șef de Guvern va fi Dorin Recean. „Moldova e plina de zvonuri”, a spus aceasta la Cutia Neagra de la TV8.

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a comentat, acum cateva clipe, demisia ministrei Mediului , Iuliana Cantaragiu. „I-am mulțumit pentru munca și dedicația ei in acest an, in care a fost transformat modul in care e gestionat domeniul mediului in Republica Moldova”, a precizat șefa Cabinetului de miniștri,…

- Urmatorul prim-ministru al Republicii Moldova ar putea fi actualul consilier al președintei Maia Sandu, Dorin Recean, potrivit unor surse apropiate PAS. Acesta ii va lua locul actualei șefe a Guvernului, Natalia Gavrilița. Președinția nu a confirmat, dar nici nu a infirmat zvonurile.

- Prim-ministra Natalia Gavrilița s-a intilnit, la Washington, cu congresmenii David Price și August Pfluger, copreședinții Grupului de prieteni ai Moldovei in Congresul SUA (Congressional Moldova Caucus). Oficialii au vorbit despre situația din Republica Moldova, in contextul crizelor complexe și costisitoare…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița, alaturi de președintele parlamentului, Igor Grosu, și membrii Cabinetului de miniștri, a participat, astazi, la evenimentul de comemorare a 73 de ani de la cel de-al doilea val de deportari staliniste, din anul 1949. In mesajul sau, șefa Executivului a menționat ca data…

- Motivele creșterii continue a prețurilor la benzina și motorina Foto: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul urmeaza sa analizeze, într-o ședința de saptamâna aceasta, motivele creșterii continue a prețurilor la benzina și motorina. Premierul Nicolae…

- Natalia Gavrilița „calca pe aceiași grebla”. Premierul le-a dorit colegilor din Executiv un „sfarșit de saptamana productiv” de miercuri. Declarația a fost facuta de prim-ministra la sfarșitul ședinței Executivului. Anterior, aceeași gafa de exprimare a fost comisa de șefa Cabinetului de miniștri in…