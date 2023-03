Gavrilița: ”Este o posibilitate să mă regăsesc într-o funcție publică” Ex-Premierul Natalia Gavrilița, dupa ce a plecat din Guvern, a luat o pauza de la oricare funcții, dedicindu-se muncii la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și acceptind invitații la conferințe și universitați, peste hotare unde susține lecții publice. Prim-vicepreședinta PAS a declarat, in cadrul emisiunii „Cutia neagra” de la TV8, ca inițial a decis sa ia un respiro pentru o luna-doua, da Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Liberal Democrat din Moldova acuza Partidul Acțiune și Solidaritate de minciuna atunci cand spune ca „a majorat pensiile cu 15%”. „Se indexeaza anual la 1 aprilie, iar coeficientul constituie rata inflației de 28,7%. Despre ce marire vorbim, daca ele vor scadea cu 13%”, se arata intr-un comunicat…

- Tinerii, cu virsta cuprinsa intre 18 și 29 de ani, vor beneficia de programe platite de stagii in sectorul public. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost examinat, astazi, la ședința plenara a Parlamentului. Potrivit autorilor proiectului, un grup de deputați ai Fracțiunii „Partidul Acțiune…

- Sine ira et studioUltimile alegeri in Republica Moldova au fost cele din octombrie 2019 (locale), noiembrie 2020 (prezidențiale) și iulie 2021 (parlamentare). La cele locale de acum patru ani, pe primul loc s-au situat socialiștii proruși (PSRM) cu 26,95% din voturi, urmați de social-democrații lui…

- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) și Partidul Politic Șor sunt formațiunile care ar accede in Parlament, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate. Potrivit Barometrului realizat de Compania Date Inteligente (iData), din numarul…

- Demisia Guvernului Gavrilița nu inseamna ca Republica Moldova se confrunta cu o criza guvernamentala. Dimpotriva, aceasta demisie ar fi fost un „eveniment pregatit și controlat” de actuala putere de la Chișinau, considera comentatorul politic de la București, Cristian Hrițuc, potrivit Ziarului Național…

- Fracțiunea parlamentara a PAS a luat act de demisia doamnei Prim-ministre Natalia Gavrilița, anunța Igor Grosu. Partidul Acțiune și Solidaritate i-a mulțumit Prim-ministrei pentru dedicație și efort. „Fracțiunea PAS sprijina și va asigura formarea unui nou Guvern care se va concentra pe provocarile…

- Primarul orasului Calarasi, Ion Olari, a fost exclus din Partidul Actiune si Solidaritate. Acest lucru s-a intamplat saptamana trecuta, potrivit reprezentantilor PAS. Decizia partidului are legatura cu dosarul de coruptie in care este vizat edilul din Calarasi.

- Hotararea de Guvern privind actualizarea salariului de grad a fost publicata in Monitorul Oficial. Masurile adoptate de Executiv produc efecte din data de 1 ianuarie 2023. Afla in randurile de mai jos ce salariu are un polițist in 2023 in funcție de grad. Reprezentanții Sindicatului Europol au venit…