Prim-ministra Natalia Gavrilița e efectuat o vizita la punctul de trecere al frontierei Giurgiulești – Galați, in cadrul careia s-a informat despre implementarea deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale privind facilitarea traficului la frontiera, in special a deciziei recente de traversare prioritara a camioanelor cu produse perisabile și celor fara incarcatura, informeaza noi.md De as