- Negocierile cu Gazprom continua. Delegația moldoveneasca ramane și astazi la Sankt Petersburg. Despre aceasta a anunțat Vadim Ceban, directorul Moldovagaz. Autoritațile moldovenești urmeaza sa mai duca tratative cu reprezentanții Gazprom in legatura cu contractul de achiziție a gazului natural,…

- Prim-ministra, Natalia Gavrilița, aflata intr-o vizita oficiala la Bruxelles a menționat astazi ca exista un anumit progres in negocierile care au loc la Sankt Petersburg intre autoritațile de la Chișinau și reprezentanții Gazprom. Alte detalii nu a oferit.

- In aceste clipe are loc o conferința de presa susținuta de prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Vicepreședintele Josep Borrell, și Comisarul pentru politica europeana de vecinatate și extindere, Oliver Varhely.

- Republica Moldova a primit oferta de gaze din Kazahstan, dar ea a fost retrasa la presiunea Moscovei, scrie Știri.md citandu-l pe bloggerul Dumitru Ciorici."O echipa de negociatori din Kazahstan a incercat sa abordeze reprezentanți din Guvernul Republicii Moldova cu scopul de a vinde gaz in…

- Contractul Republicii Moldova cu Gazprom pentru achizitia de gaze naturale a expirat la sfarsitul lunii septembrie, iar cele doua parti nu au reusit sa cada de acord asupra unui pret nou. In ultimele zile, Republica Moldova a cumparat gaze din Europa, iar guvernul a anuntat ca va continua discutiile…

- Dupa ce societatea rusa Gazprom a transmis ca va sista livrarea gazelor, daca guvernul de la Chisinau nu plateste integral datoria acumulata, Republica Moldova a efectuat prima achiziție de gaze naturale din surse alternative. Guvernul condus de Natalia Gavrilița a semnat un contract pentru o achiziție…

- Societatea rusa Gazprom a transmis ca va sista livrarea gazelor in Republica Moldova, daca guvernul de la Chisinau nu plateste integral datoria acumulata pentru volumele de gaze contractate in septembrie si octombrie, plus penalitațile, a relatat Agerpres . Negocierile dintre cele doua parti sunt in…

- Autoritațile de la Chișinau iși propun sa finalizeze negocierea noului contract cu Gazprom pana la sfarșitul lunii octombrie. Despre asta a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, intr-o postare pe Facebook.