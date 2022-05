Perspectivele promovarii dialogului moldo-luxemburghez și parcursul european al Republicii Moldova au fost discutate, astazi, in cadrul unei intrevederi dintre prim-ministra Natalia Gavrilița și premierul Marelui Ducat de Luxemburg, Xavier Bettel. Natalia Gavrilița a vorbit despre progresele inregistrate in Republica Moldova, in termeni de eradicare a corupției și promovarea democrației. In con