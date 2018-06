Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind garantia pentru ambalaje este pe ultima suta de metri si speram ca vineri sau luni sa reusim sa o trimitem in avizare interministeriala, a declarat, marti, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, la finalul unui eveniment dedicat Zilei Mondiale a Mediului, informeaza Agerpres. …

- Nicoleta Dumitrescu Rafinariile Petrobrazi, Petrotel-Lukoil și Vega – Rompetrol au fost ieri in atenția vicepremierului Grațiela Gavrilescu, ministru al Mediului. Avand in vedere ca nu de puține ori ploieștenii s-au plans de mirosurile, nu tocmai placute, degajate in aer, scopul incursiunii ministrului…

- "Exista deja depusa o initiativa legislativa in Parlament privind monitorizarea pe mirosuri (...). Saptamana aceasta ne vom intalni cu Ministerul Sanatatii, astfel incat, impreuna cu reprezentantii Ministerului Sanatatii, sa putem sa imbunatatim aceste amendamente aduse la legea mirosurilor, care…

- Luni, 04 iunie 2018, Viceprim-ministrul Grațiela Gavrilescu, ministrul mediului, insoțita de specialiști din cadrul ministerului, va efectua o vizita de lucru in județul Prahova, avand, in principal, ca obiective: evaluarea stadiului revizuirii autorizațiilor rafinariilor OMV, Lukoil și ROMPETROL modul…

- Ministerul Mediului a anuntat vineri ca a solicitat Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM) situatia la zi a acordurilor de mediu pentru proiectele de infrastructura rutiera, informeaza news.ro.Ministerul a publicat lista la o zi dupa ce presedintele Klaus Iohannis a criticat dur…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat pe contul sau de socializare ca a semnat deja documentele pentru controlul anuntat la ADI-SIGD Deseuri Arad si la societatea de salubrizare Retim. „Așa cum am promis, astazi am semnat planul de control pentru Arad, Timișoara și Lugoj, in ceea ce privește…

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, susține ca termocentrala de la Mintia nu poate obține avizul de mediu tocmai din cauza nerealizarii investițiilor necesare in acest sector. Oficialii Complexului Energetic Hunedoara au solicitat emiterea avizului de mediu, insa in zadar date fiind condițiile…

