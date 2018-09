Stiri pe aceeasi tema

- S.C. ORANGE ROMANIA S.A., titular al proiectului “Stație fixa de telefonie mobila, imprejmuire incinta și alimentare cu energie electrica”, propus a fi amplasat in Poienile Izei, Fn, jud. Maramureș, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia…

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat, joi, in localitatea Stejaru, ca a emis ordinele de ministru pentru recoltarea a doi ursi si relocarea altor cinci ursi, din Tusnad, ca urmare a atacurilor inregistrate asupra unor oameni sau la gospodariile din zona. "Este, intr-adevar, o problema…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat ca 9.000 de gospodarii care nu sunt alimentate cu energie electrica vor putea fi in anii urmatori echipate cu celule fotovoltaice, prin proiectul denumit „Centenarul Luminii”. „(…) pentru ca vorbesc de celule fotovoltaice și pentru ca suntem in an Centenar,…

- Statele din Uniunea Europeana solicitate de Ministerul Mediului pentru a primi ursi relocati din Romania au transmis ca nu pot sa primeasca animalele salbatice. Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a spus, miercuri, la Alba Iulia ca nimeni nu si-a dorit sa ia nici macar un urs.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Valcea, in sedinta extraordinara de astazi de la pranz, a identificat urmatoarele zone critice aparute pe cursurile de apa, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse la nivelul judetului, respectiv: – paraul Stancalau (Iazul ...

- Ministerul de Interne informeaza, duminica, faptul ca peste 1.300 de persoane au ramas fara energie electrica din cauza ploilor, in trei localitati din Bacau si Botosani, iar traficul se desfasoara pe un singur sens pe drumul judetean 112F din Brasov, pentru ca au cazut pietre pe carosabil.

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care MET Holding AG, Elvetia, preia compania RWE Energie SRL, Romania.MET Holding AG Elvetia face parte din Grupul MET, care desfasoara afaceri ce cuprind comercializarea de gaze naturale, energie electrica, petrol, GPL, precum si producerea de energie…